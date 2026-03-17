Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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Rentable Align Technology-Anlage? 17.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Align Technology von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Align Technology-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Align Technology-Aktie an diesem Tag 540,01 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 18,518 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 137,90 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Papiers am 16.03.2026 auf 169,45 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 68,62 Prozent.

Der Börsenwert von Align Technology belief sich jüngst auf 12,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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