NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Align Technology-Aktie gebracht.

Am 03.02.2025 wurde das Align Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 215,82 USD wert. Bei einem Align Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,335 Align Technology-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Align Technology-Aktie auf 163,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 581,78 USD wert. Mit einer Performance von -24,18 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Align Technology bezifferte sich zuletzt auf 11,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at