Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|Profitable Align Technology-Anlage?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Align Technology-Papier statt. Diesen Tag beendete das Align Technology-Papier bei 170,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,585 Align Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,79 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 22.05.2026 auf 163,61 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,21 Prozent.
Der Align Technology-Wert an der Börse wurde auf 11,71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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