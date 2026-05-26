NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Align Technology-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Align Technology-Papier statt. Diesen Tag beendete das Align Technology-Papier bei 170,80 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,585 Align Technology-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,79 USD, da sich der Wert eines Align Technology-Anteils am 22.05.2026 auf 163,61 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,21 Prozent.

Der Align Technology-Wert an der Börse wurde auf 11,71 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at