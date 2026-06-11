NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 15,00 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investierten, hätten nun 666,667 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 833,33 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 10.06.2026 auf 25,25 USD belief. Damit wäre die Investition 68,33 Prozent mehr wert.

Alle Alliance Resource Partners LP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at