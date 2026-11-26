So viel hätten Anleger mit einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment verdienen können.

Am 26.11.2016 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 22,50 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 444,444 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 231,11 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 25.11.2026 auf 23,02 USD belief. Mit einer Performance von +2,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at