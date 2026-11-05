Alliance Resource Partners LP Aktie

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WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086

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Lohnender Alliance Resource Partners LP-Einstieg? 05.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Resource Partners LP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Alliance Resource Partners LP-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alliance Resource Partners LP-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Alliance Resource Partners LP-Aktie an diesem Tag bei 24,74 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 404,204 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 177,85 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 04.11.2026 auf 25,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,78 Prozent gesteigert.

Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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