NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Alliance Resource Partners LP-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,47 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investierten, hätten nun 5,724 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Aktien wären am 08.07.2026 139,67 USD wert, da der Schlussstand 24,40 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,67 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Resource Partners LP belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at