NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Alliance Resource Partners LP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alliance Resource Partners LP-Aktie bei 17,93 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 557,724 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 24,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 424,43 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,24 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Alliance Resource Partners LP betrug jüngst 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

