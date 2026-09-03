NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alliance Resource Partners LP-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,83 USD. Bei einem Alliance Resource Partners LP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 480,077 Alliance Resource Partners LP-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 741,24 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 02.09.2026 auf 26,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 27,41 Prozent vermehrt.

Am Markt war Alliance Resource Partners LP jüngst 3,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at