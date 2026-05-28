Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Alliance Resource Partners LP-Anlage
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 28.05.2023 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,491 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,96 USD wert. Das entspricht einem Plus von 36,96 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alliance Resource Partners LP einen Börsenwert von 3,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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