NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, hätte er nun 170,940 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 700,85 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Anteils am 11.03.2026 auf 27,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 370,09 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at