NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alliance Resource Partners LP-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 5,77 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Alliance Resource Partners LP-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 733,102 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 46 828,42 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 08.04.2026 auf 27,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 368,28 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Resource Partners LP belief sich zuletzt auf 3,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at