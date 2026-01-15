NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alliance Resource Partners LP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.01.2021 wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Alliance Resource Partners LP-Papier an diesem Tag bei 5,52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investierten, hätten nun 1 811,594 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 24,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44 293,48 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 342,93 Prozent zugenommen.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3,12 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at