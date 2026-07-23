NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Alliance Resource Partners LP-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.07.2023 wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,93 USD. Bei einem Alliance Resource Partners LP-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 528,262 Alliance Resource Partners LP-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 24,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 159,01 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 31,59 Prozent.

Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at