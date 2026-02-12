Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 12.02.2021 wurde die Alliance Resource Partners LP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,50 USD. Bei einem Alliance Resource Partners LP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,385 Alliance Resource Partners LP-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 25,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 392,31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 292,31 Prozent.
Alliance Resource Partners LP wurde am Markt mit 3,16 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
