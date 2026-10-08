NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Alliance Resource Partners LP-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Alliance Resource Partners LP-Papier an diesem Tag bei 25,26 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,588 Anteilen. Die gehaltenen Alliance Resource Partners LP-Aktien wären am 07.10.2026 973,87 USD wert, da der Schlussstand 24,60 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -2,61 Prozent.

Alliance Resource Partners LP war somit zuletzt am Markt 3,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at