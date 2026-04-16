Alliance Resource Partners LP Aktie
WKN: 925301 / ISIN: US01877R1086
|Alliance Resource Partners LP-Investmentbeispiel
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Resource Partners LP-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Alliance Resource Partners LP-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Alliance Resource Partners LP-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,599 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 95,44 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alliance Resource Partners LP bezifferte sich zuletzt auf 3,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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