NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Alliance Resource Partners LP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alliance Resource Partners LP-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 9,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 024,590 Alliance Resource Partners LP-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 26 178,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,55 USD belief. Das entspricht einem Plus von 161,78 Prozent.

Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at