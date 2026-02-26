NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Alliance Resource Partners LP-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alliance Resource Partners LP-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Alliance Resource Partners LP-Anteile an diesem Tag 26,85 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 372,439 Alliance Resource Partners LP-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 26,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 862,20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,38 Prozent verkleinert.

Alliance Resource Partners LP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at