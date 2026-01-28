Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

Rentable Alphabet A (ex Google)-Anlage? 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Alphabet A (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie letztlich bei 99,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,006 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.01.2026 336,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 334,55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 236,67 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,01 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

