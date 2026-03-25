NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 105,44 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 94,841 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 545,52 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 24.03.2026 auf 290,44 USD belief. Damit wäre die Investition um 175,46 Prozent gestiegen.

Am Markt war Alphabet A (ex Google) jüngst 3,51 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at