Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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Rentable Alphabet A (ex Google)-Anlage? 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 122,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,816 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 282,56 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 23.06.2026 auf 346,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +182,56 Prozent.

Am Markt war Alphabet A (ex Google) jüngst 4,23 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Alphabet A (ex Google) 303,35 -0,08% Alphabet A (ex Google)

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