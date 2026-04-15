Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Anlage unter der Lupe
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Alphabet A (ex Google)-Papier an diesem Tag bei 156,31 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 63,975 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 298,06 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 14.04.2026 auf 332,91 USD belief. Damit wäre die Investition 112,98 Prozent mehr wert.
Alphabet A (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,89 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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