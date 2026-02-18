Alphabet A Aktie

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

Alphabet A (ex Google)-Investition 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 183,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,544 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 164,35 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 17.02.2026 auf 302,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,35 Prozent vermehrt.

Alle Alphabet A (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,70 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

09.02.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Alphabet A Overweight Barclays Capital
05.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Alphabet A (ex Google) 258,40 0,39%

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
