NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Alphabet A (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 183,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,544 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 164,35 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 17.02.2026 auf 302,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,35 Prozent vermehrt.

Alle Alphabet A (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,70 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at