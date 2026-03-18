NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160,67 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,224 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 310,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 935,15 USD wert. Das entspricht einem Plus von 93,51 Prozent.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,76 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at