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Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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Alphabet A (ex Google)-Investition 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160,67 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,224 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 310,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 935,15 USD wert. Das entspricht einem Plus von 93,51 Prozent.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,76 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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