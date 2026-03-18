Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Investition
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160,67 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,224 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 310,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 935,15 USD wert. Das entspricht einem Plus von 93,51 Prozent.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,76 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!