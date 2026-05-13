NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 159,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,627 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 242,81 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 12.05.2026 auf 387,35 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 142,81 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 4,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at