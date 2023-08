NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Alphabet A (ex Google) eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie Anlegern gebracht.

Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 22,66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 441,224 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 58 042,95 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 01.08.2023 auf 131,55 USD belief. Mit einer Performance von +480,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alphabet A (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,67 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at