NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet A (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 123,53 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 80,952 Alphabet A (ex Google)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 373,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 215,33 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 202,15 Prozent.

Alphabet A (ex Google) wurde am Markt mit 4,47 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at