Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Alphabet A (ex Google)-Investmentbeispiel
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 123,53 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 80,952 Alphabet A (ex Google)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 373,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 215,33 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 202,15 Prozent.
Alphabet A (ex Google) wurde am Markt mit 4,47 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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