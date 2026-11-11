Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Langfristige Performance
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Alphabet A (ex Google)-Anteile bei 145,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,603 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 287,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 715,09 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 97,15 Prozent vermehrt.
Am Markt war Alphabet A (ex Google) jüngst 3,50 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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