Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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Langfristige Investition 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Alphabet A (ex Google)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Alphabet A (ex Google)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 194,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,514 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 377,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,99 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Alphabet A (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,57 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Alphabet A (ex Google) 306,95 -1,11% Alphabet A (ex Google)

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