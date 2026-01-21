NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alphabet A (ex Google) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 198,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 50,492 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.01.2026 16 258,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 322,00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,59 Prozent angezogen.

Alphabet A (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,99 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at