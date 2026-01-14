NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie gebracht.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 36,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,345 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 335,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 187,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 818,72 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 4,01 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at