Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Profitables Alphabet A (ex Google)-Investment?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 10 Jahren verdient
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 36,57 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27,345 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.01.2026 auf 335,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 187,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 818,72 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 4,01 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!