Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Frühe Investition
|
09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 3 Jahren verdient
Am 09.09.2023 wurden Alphabet A (ex Google)-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Alphabet A (ex Google)-Papier letztlich bei 136,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 73,325 Alphabet A (ex Google)-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 338,36 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24 810,09 USD wert. Mit einer Performance von +148,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Alphabet A (ex Google) zuletzt 4,14 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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