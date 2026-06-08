Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Dividendenauszahlung
|
08.06.2026 16:36:25
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Alphabet A (ex Google)-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google) am 05.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,83 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 38,33 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Alphabet A (ex Google) beläuft sich auf 10,05 Mrd. USD. Damit wurde die Alphabet A (ex Google)-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 36,48 Prozent erhöht.
Dividendenrenditeanpassung
Der Alphabet A (ex Google)-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 368,53 USD aus dem NASDAQ-Handel. Alphabet A (ex Google) verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,32 Prozent.
Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Alphabet A (ex Google) via NASDAQ 109,29 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 109,44 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Alphabet A (ex Google)-Dividendenausblick
Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,86 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,23 Prozent sinken.
Schlüsseldaten von Alphabet A (ex Google)
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Alphabet A (ex Google) beträgt aktuell 4,474 Bio. USD. Das KGV von Alphabet A (ex Google) beträgt aktuell 28,96. Der Umsatz von Alphabet A (ex Google) betrug in 2025 402,962 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 10,81 USD.
Redaktion finanzen.at
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