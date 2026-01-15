NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.01.2025 wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 196,98 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50,767 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 336,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 073,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,73 Prozent angewachsen.

Alphabet C (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,05 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at