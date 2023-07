NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Alphabet C (ex Google)-Investment eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 59,25 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,879 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 19.07.2023 2 072,39 USD wert, da der Schlussstand 122,78 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 107,24 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 1,57 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at