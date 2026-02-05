Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Alphabet C (ex Google)-Anlage im Blick
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie betrug an diesem Tag 34,18 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 292,582 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 333,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97 529,15 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 97 529,15 USD, was einer positiven Performance von 875,29 Prozent entspricht.
Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 4,11 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
06.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
05.02.26
|MÄRKTE USA/Wall Street baut Verluste aus - Alphabet weckt Ängste (Dow Jones)
|
05.02.26
|Big Tech shares slide for third day with AI stocks under pressure (Financial Times)
|
05.02.26
|Big Tech shares slide for third day with AI stocks under pressure (Financial Times)
|
05.02.26
|ROUNDUP 3: Google-Mutter Alphabet will KI-Investitionen in etwa verdoppeln (dpa-AFX)
|
05.02.26
|MÄRKTE USA/Erneute Abgaben - Alphabet weckt Ängste (Dow Jones)
|
05.02.26
|ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet will KI-Investitionen in etwa verdoppeln (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Alphabet: Google-Mutter will 2026 bis zu 185 Milliarden Dollar in KI stecken (Spiegel Online)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|273,45
|-2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.