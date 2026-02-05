NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie betrug an diesem Tag 34,18 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 292,582 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 333,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97 529,15 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 97 529,15 USD, was einer positiven Performance von 875,29 Prozent entspricht.

Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 4,11 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at