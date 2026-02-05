Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

Alphabet C (ex Google)-Anlage im Blick 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Alphabet C (ex Google)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie betrug an diesem Tag 34,18 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 292,582 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 333,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97 529,15 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 97 529,15 USD, was einer positiven Performance von 875,29 Prozent entspricht.

Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 4,11 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Alphabet Inc.

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 273,45 -2,72% Alphabet C (ex Google)

08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

