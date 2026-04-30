Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Rentables Alphabet C (ex Google)-Investment?
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Alphabet C (ex Google)-Aktie bei 34,65 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 288,596 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (347,31 USD), wäre das Investment nun 100 232,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 902,32 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 4,22 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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