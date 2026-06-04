Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Hochrechnung
|
04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers betrug an diesem Tag 169,39 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 5,904 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 099,77 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 03.06.2026 auf 355,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,98 Prozent angezogen.
Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,35 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: rvlsoft / Shutterstock.com