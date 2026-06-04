NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers betrug an diesem Tag 169,39 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 5,904 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 099,77 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 03.06.2026 auf 355,68 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,98 Prozent angezogen.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,35 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at