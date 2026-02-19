Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Alphabet C (ex Google)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 94,59 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,572 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 213,24 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 18.02.2026 auf 303,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +221,32 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 3,65 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
