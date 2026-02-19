Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Alphabet C (ex Google)-Investition? 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Alphabet C (ex Google)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 94,59 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,572 Alphabet C (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 213,24 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 18.02.2026 auf 303,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +221,32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 3,65 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alphabet Inc.

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten