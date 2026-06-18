Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Performance 18.06.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Alphabet C (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Alphabet C (ex Google)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 125,57 USD. Bei einem Alphabet C (ex Google)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,796 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 288,37 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 17.06.2026 auf 362,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 188,37 Prozent vermehrt.

Alphabet C (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,48 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images

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Alphabet C (ex Google) 318,80 -0,73% Alphabet C (ex Google)

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