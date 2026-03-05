NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren abgeworfen

Alphabet C Aktie
Heute vor 10 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,813 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 853,72 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 04.03.2026 auf 303,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +753,72 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,68 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
