NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Alphabet C (ex Google)-Papier bei 101,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,983 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 289,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 284,53 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 284,53 USD, was einer positiven Performance von 184,53 Prozent entspricht.

Alle Alphabet C (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at