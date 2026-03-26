Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Alphabet C (ex Google)-Investition
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26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Alphabet C (ex Google)-Papier bei 101,78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,983 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie auf 289,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 284,53 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 284,53 USD, was einer positiven Performance von 184,53 Prozent entspricht.
Alle Alphabet C (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,50 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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