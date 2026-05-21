Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Alphabet C (ex Google)-Anlage im Blick 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Zum Handelsende standen Alphabet C (ex Google)-Anteile an diesem Tag bei 117,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,284 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 32 825,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 384,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 228,26 Prozent gesteigert.

Alphabet C (ex Google) war somit zuletzt am Markt 4,65 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images

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