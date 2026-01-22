NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 99,28 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 1,007 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 21.01.2026 330,76 USD wert, da der Schlussstand 328,38 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 230,76 Prozent gesteigert.

Alle Alphabet C (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,95 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at