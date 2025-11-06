NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Am 06.11.2020 wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 88,09 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 113,523 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 325,81 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Papiers am 05.11.2025 auf 284,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 223,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 3,36 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at