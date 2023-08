NASDAQ Composite Index-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Amazon bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie gebracht.

Am 22.08.2020 wurden Amazon-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 164,24 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Amazon-Aktie investierten, hätten nun 0,609 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 134,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 82,00 USD wert. Mit einer Performance von -18,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Amazon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,36 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at