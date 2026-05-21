NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: Hätte sich eine AMERCO-Anlage von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Wer vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,69 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 197,290 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 917,77 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 20.05.2026 auf 50,27 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,82 Prozent.

AMERCO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at