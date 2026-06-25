AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|AMERCO-Performance
|
25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,92 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 31,327 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 007,77 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 24.06.2026 auf 64,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100,78 Prozent.
Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 12,32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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