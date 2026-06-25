AMERCO Aktie

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WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

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AMERCO-Performance 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AMERCO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,92 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hat, hat nun 31,327 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 007,77 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 24.06.2026 auf 64,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100,78 Prozent.

Der AMERCO-Wert an der Börse wurde auf 12,32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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