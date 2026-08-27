AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Hochrechnung
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.08.2025 wurde das AMERCO-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 57,45 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 17,406 Anteile im Besitz. Die gehaltenen AMERCO-Anteile wären am 26.08.2026 1 196,87 USD wert, da der Schlussstand 68,76 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,69 Prozent erhöht.
Am Markt war AMERCO jüngst 13,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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